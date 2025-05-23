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        Hatay'da minibüste 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:30
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        Hatay'da minibüste 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde bir minibüsü durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 10 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Ş.Y. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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