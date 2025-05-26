Belen'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde İssume Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kamu görevlileri ve gönüllüler katıldı.
Katılımcılar, ormanlık alanda topladıkları atıkları çöp kutularına taşıdı.
Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında, doğanın korunması gerektiğini söyledi.
Canlıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Yılmaz, "Toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.
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