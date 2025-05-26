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        Belen'de ormanlık alanda temizlik yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:54
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        Belen'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.

        Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde İssume Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kamu görevlileri ve gönüllüler katıldı.

        Katılımcılar, ormanlık alanda topladıkları atıkları çöp kutularına taşıdı.

        Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında, doğanın korunması gerektiğini söyledi.

        Canlıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Yılmaz, "Toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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