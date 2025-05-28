Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da samanlıkta çıkan yangın

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da samanlıkta çıkan yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Paşaköy Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        İşçi de patron da mutsuz
        İşçi de patron da mutsuz
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Papara kilit!
        Papara kilit!

        Benzer Haberler

        Kırıkhan'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkhan'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Antakya'da park halindeki otomobil yandı
        Antakya'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'da, denizde kayıp ihbarı
        Hatay'da, denizde kayıp ihbarı
        Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler beğeniye sunuldu
        Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler beğeniye sunuldu
        Hatay'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Hatay'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
        Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı