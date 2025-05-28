Hatay'da samanlıkta çıkan yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Paşaköy Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.