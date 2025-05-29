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        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 8 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:12
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        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 8 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerince temin edilen 8 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırıldı.

        Engellilerin sosyal hayata daha aktif katılımının desteklenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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