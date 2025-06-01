Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da çorak arazi güneş tarlasına dönüştü

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesinde çorak arazide kurulan güneş enerji santraliyle yılda 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çorak arazi güneş tarlasına dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesinde çorak arazide kurulan güneş enerji santraliyle yılda 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hürriyet Mahallesi'nde tarıma uygun olmayan 2 milyon metrekarelik arazide Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında bölgeye 136 mekanik kurulu güç kapasiteli, güneşi konumuna göre takip eden ve bu sayede ışınları dik alarak enerji üretimini artıran tracker (izci) sistemli paneller yerleştirildi.

        Kurulum işlemlerinin tamamlandığı "güneş tarlası"na çevrilen tarıma elverişsiz alanda geçen yıl kademeli olarak üretime geçildi.

        Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için elektrik üretimi yapılan bölgeden yıllık 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

        - "Proje yapılırken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladık"

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Cem Aşık, AA muhabirine, yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

        Kentte projenin yapımına başlandıktan sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığını anlatan Aşık, "Deprem olmasına rağmen projeye devam ettik. Proje yapılırken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladık." dedi.

        Aşık, santralin elektrik üretimiyle hem ülke ekonomisine hem de yeşil dönüşüme ciddi katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "YEKA-Erzin, Türkiye'nin üçüncü büyük güneş enerji santrali. 136 megavat kurulu panel gücü var. Erzin güneş santrali, yaklaşık 160 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip ve 160 bin tona yakın karbon salımını engelliyor."

        Aşık, santralin bulunduğu araziyi hayvanların otlatılması için açmayı planladıklarını dile getirdi.

        - "Erzincan Bağıştaş'ta hibrit güneş enerjisi santralinin kurulum sürecine başladık"

        Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Aşık, şu bilgileri verdi:

        "Erzincan Bağıştaş'ta 60 megavatın üstünde hibrit güneş enerjisi santralinin kurulum sürecine başladık. IC Enterra, birçok ülkede projeleri değerlendiriyor. İtalya'da geliştirdiğimiz 100 megavatın üzerinde çevresel etki değerlendirme sürecini bitirme aşamasına geldiğimiz rüzgar enerjisi santrali projelerimiz var. Bunun dışında da hem güneş hem de rüzgar olarak geliştirdiğimiz başka projeler var."

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji Güneş Santralleri Projeler Müdürü Emre Bildik de Erzin'deki santralin yaklaşık 280 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesinin lansmanı yapıldı
        Hatay'da "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesinin lansmanı yapıldı
        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
        Hatay Valisi Masatlı, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi
        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü
        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü
        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'da, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Hatay'da, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü