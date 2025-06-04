Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni yuvalarında ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni yuvalarında ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Defne'de meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik sarsıntıların yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların konutlarına kavuşması için çalışmalar sürüyor.

        Yapı İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 13 ilçeye kazandırılacak 15 bin 553 köy tipi afet konutundan 5 bin 787'sinin inşasında sona gelindi.

        Betonarme ve çelik konstrüksiyon şeklinde tasarlanan 3+1 oturumlu müstakil evlerden kullanıma hazır hale getirilen 3 bin 579'unun anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Hazırlıkların ardından yeni evlerine taşınan aileler, deprem nedeniyle geçirdikleri zor günlerden sonra rahat nefes aldı.

        - "Bu evde çok mutluyum"

        Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ndeki köy evleri sakinlerinden 70 yaşındaki Bilge Kıvrak, AA muhabirine, depremde şehir dışındayken evinin yıkıldığını öğrendiğini söyledi.

        Bir süre çadır ve konteynerlerde kaldığını belirten Kıvrak, "Bu evde çok mutluyum, çok güzel yapmışlar. Bundan iyisi can sağlığı. Zamanla evlerimiz, yerleşim yerlerimiz daha da iyi olacak." dedi.

        Kıvrak, Kurban Bayramı'nda torunlarını yeni evinde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

        - "Villa gibi evlerimiz oldu"

        Eşi ve 4 çocuğuyla ikamete yerleşen 41 yaşındaki Ömer Yüceur da depremde yıkılan evlerinin enkazından yaralı kurtulmalarının ardından Mersin'e gittiklerini anlattı.

        Proje sayesinde memleketlerine döndüklerini ifade eden Yüceur, "Evimiz çok güzel. Hayal ettiğimizden daha da güzel yapıldı. Villa gibi evlerimiz oldu. Bahçemizi güzelleştiriyor, sebzeler ekiyoruz. Çevre düzenlemesini de elimizden geldiğince yaptık. Evimizle teselli oluyoruz." diye konuştu.

        Yüceur, 2 yıl önceki afet sonrasında kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

        - "Bayramda inşallah çocuklarımız ve torunlarımız yeni evimize gelecekler"

        Depremde ağır hasar gören evi yıkılan 70 yaşındaki Mehmet Tayyarkaya da Taşoluk Mahallesi'nde tamamlanan konutunda yeni hayatına başladı.

        Tayyarkaya, bayrama mutlu gireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bayramda inşallah çocuklarımız ve torunlarımız yeni evimize gelecekler, yanımızda olacaklar. İki yıldır Gazze'ye kurban bağışı yapıyordum. Bu sene inşallah kurbanımızı evimizde keseceğiz. İmkan olursa Gazze'ye de göndermek isteriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Hatay'da trafik ekipleri otogarda denetim yaptı
        Hatay'da trafik ekipleri otogarda denetim yaptı
        Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli...
        Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli...
        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu
        Hatay'da trafik denetimlerinde 430 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da trafik denetimlerinde 430 sürücüye ceza uygulandı