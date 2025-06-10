Erzin'de uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki S.F. ile L.F. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.