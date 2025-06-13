Belen'de sis etkili oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede sabah görülen sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Topboğazı mevkisindeki yollarda görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.