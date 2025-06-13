Hatay'da "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü üzerinde afyon sakızıyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.B'nin Çekmece Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi.

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