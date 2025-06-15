Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırın dorsesindeki saman balyaları arasına saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:10 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırın dorsesindeki saman balyaları arasına saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Altınözü yolunda takibe aldıkları tırı durdurdu.

        Tırın dorsesindeki saman balyaları arasında yapılan aramada, 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla B.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Kızını tüfekle öldürüp, eşini ağır yaraladı
        Kızını tüfekle öldürüp, eşini ağır yaraladı
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Hatay'da bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini yaraladı
        Hatay'da bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini yaraladı
        Kırıkhan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kırıkhan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Oğlunun ödeviyle tanıştığı mozaik sanatı emeklilikteki hobisi oldu
        Oğlunun ödeviyle tanıştığı mozaik sanatı emeklilikteki hobisi oldu
        Hatay'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı