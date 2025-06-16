Hatay'da kırsal mahalledeki okulun kütüphanesini Turkcell Gönüllüleri yeniledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kırsal mahalledeki okulun kütüphanesi, Turkcell Gönüllüleri tarafından yenilendi.

Toplumsal fayda ve farkındalık oluşturma amacıyla Turkcell çalışanlarından oluşan Turkcell Gönüllüleri, Baldıran İlkokulu'ndaki 2 bin kitap kapasiteli kütüphaneyi yeniledi.

Gençlerin TEKNOFEST ile teknolojiye ilgisinin artmasından dolayı kütüphaneye "Teknoloji Kütüphanesi" adı verildi.

Ayrıca okulun iç ve dış boyası gönüllüler tarafından yapıldı, bahçede voleybol, basketbol ve futbol oynanabilecek alan oluşturuldu.

Açılış töreninde, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay ve öğrenciler, havaya Turkcell Gönüllüleri logolu balon bıraktı.

Daha sonra katılımcılar kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle dersliklerde bir araya gelerek sohbet etti.

- "Gönüllüler, kütüphaneye teknoloji ağırlıklı kitaplar hediye ettiler"

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, AA muhabirine, Baldıran Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar için 20'nin üzerinde gönüllü ile okulda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin son zamanlarda teknolojiye olan ilgilerinin arttığını anlatan Durdu, "Gönüllüler, kütüphaneye teknoloji ağırlıklı kitaplar hediye ettiler. Özellikle TEKNOFEST'le birlikte ülkemizde muazzam bir kuşak oluşuyor. Birkaç yıldır öğrencilerimizin tercihlerinde de değişiklik var. Mühendislik fakülteleri inanılmaz derecede rağbet görüyor. Biz de Turkcell olarak her yıl bu festivallere katılıyoruz, canıgönülden destekliyoruz. Teknoloji, ülkemizin ve gençlerimizin geleceğidir." dedi.

Durdu, farklı faaliyetlerin birçok ilde süreceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz buraya Turkcell Gönüllüleri'nin yüreklerindeki sıcaklığı getirdik. Yalnızca deprem bölgesi değil, belki yarın başka bir etkinlikte ülkemizin başka bir tarafındaki insanlarımızla bir araya gelip onlara dokunarak gönül köprüsü kuracağız. Bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Burada göstermiş oldukları büyük çaba ve emekleriyle bu işe katkıda bulunan tüm Turkcell çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonra bu faaliyetlerimiz hızlı ve artan bir ivmeyle devam edecek."