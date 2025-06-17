Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonlarda, 17 kilogram esrar, 1011 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada il genelinde operasyonlar düzenledi.

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