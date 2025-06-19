Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçlardaki 21 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.A, D.Y. ve H.S'yi gözaltına aldı.

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