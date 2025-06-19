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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:58
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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 2 araçta arama yaptı.

        Araçlardaki 21 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.A, D.Y. ve H.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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