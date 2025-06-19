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        Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve 1125 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:46
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        Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve 1125 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

        Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hatay'ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

        Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

        Kentteki törenle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 14 bin 566'sı TOKİ konutu, 5 bin 355'i yerinde kentsel dönüşüm ve 1193'ü köy evi olmak üzere 21 bin 114 konut ile 1125 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

        Vali Masatlı gazetecilere yaptığı açıklamada, kurayla beraber kentte depremlerden sonra 68 bin 406 hak sahibine iş yerleri ve konutlarının anahtarının verildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade etmiş olduğu gibi bu sene sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımız hem konutlarını hem de iş yerlerini alacak." diye konuştu.

        İnşa ve imar çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Masatlı, "Bugün de Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de törenimize katıldı, ondan dolayı da çok mutluyuz. Bize destek olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni konutlarımızın ve iş yerlerimizin Hataylı hemşerilerimiz başta olmak üzere kura isabet eden herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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