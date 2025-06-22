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        Hatay'da Asi Nehri'nin kenarındaki alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'da Asi Nehri kenarındaki otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:42
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        Hatay'da Asi Nehri'nin kenarındaki alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'da Asi Nehri kenarındaki otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde, nehir kenarındaki otluk ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmasına başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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