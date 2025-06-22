Hatay'da Asi Nehri'nin kenarındaki alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da Asi Nehri kenarındaki otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da Asi Nehri kenarındaki otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde, nehir kenarındaki otluk ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmasına başlanacak.
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