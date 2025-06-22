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        Hatay'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:24
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        Hatay'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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