Hatay'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.
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