Hatay'da dereye düşen 3 büyükbaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dereye düşen 3 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dereye düşen 3 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Varışlı Mahallesi'nde hayvanları dereye düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla 3 büyükbaşı kurtardı.
Hayvanlar, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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