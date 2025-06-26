Hatay'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, Yaylacık Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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