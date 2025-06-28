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        Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:04 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:04
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        Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan mevkisinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şavak Gürler ile Emine Açıkalın'ı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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