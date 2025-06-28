Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan mevkisinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şavak Gürler ile Emine Açıkalın'ı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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