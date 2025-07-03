Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 31 AET 243 plakalı hafif ticari araç ile H.A'nın kullandığı 38 NF 538 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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