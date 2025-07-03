Hatay'da sulama kanalı kenarında ceset bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Modern Evler Mahallesi'nde kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ekipler, olay günü Sağlamoğlu'yla uyuşturucu içtiklerini tespit ettiği Ç.K, U.K. ve C.C.P'yi gözaltına aldı.

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