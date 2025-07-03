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        Hatay'da sulama kanalı kenarında ceset bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek ceset bulunmasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:26
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        Hatay'da sulama kanalı kenarında ceset bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek ceset bulunmasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde 2 Temmuz'da su kanalı kenarında Aziz Sağlamoğlu'nun (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Ekipler, olay günü Sağlamoğlu'yla uyuşturucu içtiklerini tespit ettiği Ç.K, U.K. ve C.C.P'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Modern Evler Mahallesi'nde kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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