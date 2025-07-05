GÜNCELLEME 2 - Hatay Dörtyol'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleriyle uçaklar da çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

- Vali Mustafa Masatlı incelemede bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği hem muhtemel riskleri hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Dörtyol ilçesi Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Yangın nedeniyle Dörtyol ilçesinde 8, Payas ilçesinde de 3 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.