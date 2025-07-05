Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için Hatay'da camilerde dua edildi

Ülkenin farkı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için Hatay'daki tüm camilerde dualar okundu.

Antakya TOKİ Resulullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yatsı namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sönmesi için dua etti.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından, cami cemaatiyle birlikte ülkedeki orman yangınlarının sönmesi ve felaketten etkilenen tüm canlıların kurtuluşu için ellerini semaya kaldırdı.

Sertoğullarından, yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.