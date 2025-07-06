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        Hatay'da domuz sürüsü görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:59
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        Hatay'da domuz sürüsü görüntülendi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ormanlık alandan çıktıkları tahmin edilen yaklaşık 10 yaban domuzu, gece saatlerinde Sutaşı Mahallesi Çınar Sokak'ta dolaştı.

        Domuzlar, evlerin ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı.

        Bazı vatandaşlar sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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