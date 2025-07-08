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        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:13
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        Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 Y 9984 plakalı otomobil, Koyunoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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