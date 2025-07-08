Samandağ'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Giriş: 08.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:13
Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 Y 9984 plakalı otomobil, Koyunoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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