Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çevlik Plajı'nda denize giren 2 genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 2 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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