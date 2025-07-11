İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Modernevler ve Yunus Emre mahallelerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.