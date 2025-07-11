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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:35
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Modernevler ve Yunus Emre mahallelerini ziyaret etti.

        Muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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