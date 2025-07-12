İskenderun'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında kedinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.