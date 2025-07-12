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        Hatay'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:34
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        Hatay'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Gülderen TOKİ Konutları'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon gösterileri, balon şovları ve müzik eşliğinde eğlendi.

        Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.

        Etkinlik, çocukların palyaçolarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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