Hatay'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Hatay'da Antakya Belediyesince çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Gülderen TOKİ Konutları'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar animasyon gösterileri, balon şovları ve müzik eşliğinde eğlendi.
Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.
Etkinlik, çocukların palyaçolarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
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