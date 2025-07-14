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        Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:24
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        Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

        Samandağ ilçesi ile Arsuz arasındaki sahil yolunda, vatandaşlar kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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