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        Hatay'da maydanoz balının bilinirliğinin coğrafi işaretle artırılması hedefleniyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da tohuma bırakılan maydanoz çiçeklerinden üretilen balın coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:35
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        Hatay'da maydanoz balının bilinirliğinin coğrafi işaretle artırılması hedefleniyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da tohuma bırakılan maydanoz çiçeklerinden üretilen balın coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Arsuz ve Samandağ ilçelerinde arıcılar, ilkbaharın sonunda maydanoz balı üretimi için tarlaların yolunu tutuyor.

        Kovanlarını çiçek açması için tohuma bırakılan maydanozların yakınına kuran üreticiler, arıların nektar toplamasını bekliyor.

        Arıcılar, temmuzun ilk haftalarına kadar süren hasatta elde ettikleri balları kavanozlara dolduruyor.

        Amino asit açısından zengin olduğu ve sindirimi kolaylaştırdığı bilinen balın 850 gramlık kavanozları 450 liradan satılıyor.

        - Hedef, daha çok bilinmesini sağlamak

        Balın bilinirliğinin artırılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Arı Yetiştiricileri Birliğince "Yeşil Balın Özü, Hatay'ın Maydanozu" projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında Hatay'da üretilen maydanoz balının coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        - "Balın antioksidan değeri çok yüksek"

        Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici, AA muhabirine, kentte yaklaşık 17 yıldır maydanoz balı ürettiklerini söyledi.

        Balın üretiminin göçebe arıcılarda da yaygın olduğunu dile getiren Ekici, "Göçebe arıcılar, Akdeniz'den göçmeden önce kovanlarının bir kısmını maydanoz tarlasına koyar. Biz de gezer arıcı olduğumuz için maydanoz balını hasat etmeden yaylaya gitmeyiz çünkü çok değerli bir üründür." dedi.

        Ekici, yıllık üretimin yaklaşık 40 ton olduğunu ifade ederek, "Balın antioksidan değeri çok yüksek. Bu bal çabuk kristalize olduğu için halk arasında beğenilmiyor ama bu yanlış bir kanaat. Aslında kristalize olanlar çok değerli ballardır çünkü bu doğal balın özelliğidir." diye konuştu.

        - "Coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra değerinin anlaşılacağını düşünüyorum"

        Bala, coğrafi işaret verilmesini beklediklerini anlatan Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Coğrafi işaret belgesi alındıktan sonra maydanoz balının gerçek değerinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Laboratuvar ortamında tahlil edildiğinde, içerdiği enzimler açısından diğer yayla ballarına kıyasla çok daha yüksek besin değerlerine sahip olduğu görülüyor. Onun için coğrafi işaret belgesini mutlaka almamız lazım."

        Maydanoz balı üreticisi 57 yaşındaki İbrahim Sürmelioğlu da "Balı öncelikle ailemin tüketimi için üretiyorum. En azından çocuklarıma nasıl bal yedirdiğimizi biliyorum. Talepte bulunan eşe dosta da satıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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