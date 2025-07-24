İskenderun'da motosiklet tamircilerine denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 23 motosiklet tamir işletmesini denetledi.
Denetimlerde ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 12 tamirci ile alım satım belgesi bulunmayan 3 tamirci hakkında idari işlem uygulandı.
Ekipler, tamirhanelerdeki denetimde motosikletlerinde plaka bulunmayan 4 sürücüye de ceza kesti.
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