Belen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çakallı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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