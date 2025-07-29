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        Kalp krizi geçiren intörn doktor öldü

        HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:45
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        Kalp krizi geçiren intörn doktor öldü
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        HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

        Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

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        Galeri
        Galeri

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