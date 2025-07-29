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        Hatay'da otomobil ve tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:03
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        Hatay'da otomobil ve tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Antakya-İskenderun kara yolunda karşıya geçmeye çalışan S.S.R'ye (55), önce A.İ. idaresindeki otomobil, ardından da A.G. idaresindeki tır çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen S.S.R'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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