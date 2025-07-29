Hatay'da otomobil ve tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Antakya-İskenderun kara yolunda karşıya geçmeye çalışan S.S.R'ye (55), önce A.İ. idaresindeki otomobil, ardından da A.G. idaresindeki tır çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen S.S.R'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
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