Yeşilay karavan etkinlikleriyle afetzede çocukları bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor

MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'da Yeşilay ekipleri, konteyner kentlerde gerçekleştirdiği karavan etkinlikleriyle çocukları bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma yol açtığı kentte çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeşilay Hatay Şubesi, konteyner kentlerde de faaliyetler gerçekleştiriyor.

Karavanla haftanın üç günü konteyner kentlere giden ekipler, çocuklara yönelik boyama, el sanatı, zeka oyunları ve spor etkinlikleri düzenliyor.

Şehir dışından gelen Yeşilay ekipleri ve gönüllülerin destek verdiği etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, başta teknoloji olmak üzere diğer bağımlılıklarla mücadele konusunda da bilgilendiriliyor.

- "Bağımlılık ya da bağımlılığa yatkınlık varsa onu tespit ediyoruz"

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına karavan yardımıyla hız kazandırdıklarını söyledi.

Karavan etkinliklerinde sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Kuyubaşıoğlu, son 3 haftada farklı konteyner kentlerde 350 çocuk ve yetişkinle bir araya geldiklerini belirtti.