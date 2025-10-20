Hatay'da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yapılıyor

Yollarda oluşan su birikintilerini tahliye eden AFAD ve itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerini temizleyen vatandaşlara destek verdi.

Yağış nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik de yapıldı.

İlçede gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerine gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.