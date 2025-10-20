Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yapılıyor

        Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:12
        Hatay'da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yapılıyor
        Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

        İlçede gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerine gitti.

        Ekipler, sağanakta hasar gören yerlerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

        Yağış nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik de yapıldı.

        Yollarda oluşan su birikintilerini tahliye eden AFAD ve itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerini temizleyen vatandaşlara destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

