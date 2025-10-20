Habertürk
        Hatay Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da sağanaktan etkilenen alanları inceledi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen alanları inceledi.

        20.10.2025 - 20:14
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen alanları inceledi.

        Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Geçmiş olsun dileklerini ileten Karaloğlu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

        Karaloğlu'na incelemesinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

