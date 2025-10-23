Hatay'da PTT'nin kuruluş yılına özel 185. müşteriye hediye verildi

Gezer, Güler ve PTT çalışanları, kurumun 185. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla pasta kesti.

Güler, konfetilerle karşılandığını için çok şaşırdığını belirterek, çalışanlara teşekkür etti.

PTT Çarşı Şube Müdürlüğüne giden Mevlüt Murat Güler'in, işlemler için sıra fişi alan 185. müşteri olduğu belirlendi.

