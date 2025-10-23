Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da PTT'nin kuruluş yılına özel 185. müşteriye hediye verildi

        Hatay'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskenderun ilçesindeki şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:33 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:33
        Hatay'da PTT'nin kuruluş yılına özel 185. müşteriye hediye verildi
        Hatay'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskenderun ilçesindeki şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

        PTT Çarşı Şube Müdürlüğüne giden Mevlüt Murat Güler'in, işlemler için sıra fişi alan 185. müşteri olduğu belirlendi.

        Hatay PTT Başmüdür Yardımcısı Nihat Gezer, Güler'e günün anısına pul albümü verdi.

        Güler, konfetilerle karşılandığını için çok şaşırdığını belirterek, çalışanlara teşekkür etti.

        Gezer, Güler ve PTT çalışanları, kurumun 185. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla pasta kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

