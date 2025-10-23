Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
G.A. idaresindeki 31 ATZ 761 plakalı cip ile S.A. yönetimindeki 34 GFG 694 plakalı otomobil, Yeşilada Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile cipte bulunan A.F.R, A.A. ve B.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan S.A. ekiplerce kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
