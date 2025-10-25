"Elmacı Dede" Denizli'deki bahçesinden topladığı elmalarla depremzedelerin ağzını tatlandırdı

MEHMET BAYRAK - Denizli'de çiftçilik yapan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, ziyaret ettiği Hatay'da depremzedelere bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı ikram etti.

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere götürmesi dolayısıyla "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, meyvelerini yüklediği aracıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentleri gezdi.

Yılmaz, sohbet edip "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu depremzedelere hasat ettiği elmaları dağıttı.

Çocuklara gazoz da ikram eden Yılmaz, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Depremzedelerin bir nebze de olsa rahatladıklarını hissettim"

Muhammet Yılmaz, aracını, Türk bayrağı ile Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve gezdiği yerlerin adlarıyla süslediğini söyledi.

Hataylılarla buluşmak için 1300 kilometre yol katettiğini dile getiren Yılmaz, "En büyük amacım çocukları sevindirmek. Bayram zamanı olsaydı şeker dağıtırdım ama burada hava sıcak olduğu için çocuklara gazoz ikram ettim. Konteynerlere de birer poşet elma dağıttım. 1 ton civarı elmaydı, hepsine yetti hatta arttı." dedi.