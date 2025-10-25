Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        "Elmacı Dede" Denizli'deki bahçesinden topladığı elmalarla depremzedelerin ağzını tatlandırdı

        MEHMET BAYRAK - Denizli'de çiftçilik yapan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, ziyaret ettiği Hatay'da depremzedelere bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:03
        Bahçesinde yetiştirdiği elmaları yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere götürmesi dolayısıyla "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, meyvelerini yüklediği aracıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentleri gezdi.

        Yılmaz, sohbet edip "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu depremzedelere hasat ettiği elmaları dağıttı.

        Çocuklara gazoz da ikram eden Yılmaz, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - "Depremzedelerin bir nebze de olsa rahatladıklarını hissettim"

        Muhammet Yılmaz, aracını, Türk bayrağı ile Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve gezdiği yerlerin adlarıyla süslediğini söyledi.

        Hataylılarla buluşmak için 1300 kilometre yol katettiğini dile getiren Yılmaz, "En büyük amacım çocukları sevindirmek. Bayram zamanı olsaydı şeker dağıtırdım ama burada hava sıcak olduğu için çocuklara gazoz ikram ettim. Konteynerlere de birer poşet elma dağıttım. 1 ton civarı elmaydı, hepsine yetti hatta arttı." dedi.

        Yılmaz, kente daha önce de geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Hataylılar depremlerin ardından çok mağdur ve perişan durumdaydı. Burada büyük yıkım vardı, yüreğimde bir yara gibi kaldı. O yüzden tekrar deprem bölgesindeki konteyner kentlere geldim. İsabetli karar almışım, buradaki depremzede insanlar da çok memnun oldular. Depremzedelerin artık bir nebze de olsa rahatladıklarını hissettim. Çoğu afetzedenin konutlarına yerleşmiş olduğunu fark ettim."

        Türkiye turuna 11 yıl önce askeri personele elmalarını dağıtmak için çıktığını anlatan Yılmaz, meyvelerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

