        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:43
        M.Z.K. yönetimindeki 31 AVB 099 plakalı motosiklet ile L.C.Ş. idaresindeki 01 BAU 599 plakalı motosiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile motosikletteki 1 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

