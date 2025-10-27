Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Z.K. yönetimindeki 31 AVB 099 plakalı motosiklet ile L.C.Ş. idaresindeki 01 BAU 599 plakalı motosiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
