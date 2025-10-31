Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:41
        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Kırıkhan kara yolunda 31 AUS 412 plakalı minibüsü durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 7 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

