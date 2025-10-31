Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Kırıkhan kara yolunda 31 AUS 412 plakalı minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 7 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
