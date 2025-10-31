Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki su sümbülleri ekonomiye kazandırılıyor

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, kadınların elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor.

        Giriş: 31.10.2025 - 20:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:04
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki su sümbülleri ekonomiye kazandırılıyor
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokolle "Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında, istilacı türlerden olan su sümbülleri belediye ekiplerince toplandı.

        Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezi kurslarında eğitim alan kadınlar tarafından kurutulan sümbüller, sepet, çanta, saksı, tepsi gibi dekoratif ürünlere dönüştürülüyor.

        Projeyle, bir yandan kadınların ekonomik kazanç elde etmesi, bir yandan da gölün temiz tutulması amaçlanıyor.

