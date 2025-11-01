Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 19:36 Güncelleme: 01.11.2025 - 19:36
        Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan 2'si ağır 7 kişi Erzin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

