        Hatay Haberleri

        Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:14 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:14
        Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Toprakhisar Mahallesi'nde Hüseyin Aslanoğlu (45), kendisine ait zeytin bahçesinde traktörle çalıştığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kaldı.

        Bitişikteki bahçede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

