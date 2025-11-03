Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Toprakhisar Mahallesi'nde Hüseyin Aslanoğlu (45), kendisine ait zeytin bahçesinde traktörle çalıştığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kaldı.
Bitişikteki bahçede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
