Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.
İşletmelerin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İş yerlerinden hırsızlık yapılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
