        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:47
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi.

        İskenderun-Antakya çevre yolunun Ovakent mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 ADV 437 plakalı tır ile Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme aracı çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yaralanan olmazken devrilen yol temizleme aracıyla tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

