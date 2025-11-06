Hatay'da evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Yeşilköy Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Ahmet Z. (4) ve annesi Türkan Z. (26) dumandan etkilendi.
Anne oğul, sağlık personelinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
