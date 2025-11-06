Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
G.K'nin kullandığı 31 V 3012 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde, A.İ. (28) idaresindeki 31 AYJ 959 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
