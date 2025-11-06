Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 06.11.2025 - 20:20 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:20
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        G.K'nin kullandığı 31 V 3012 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde, A.İ. (28) idaresindeki 31 AYJ 959 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

